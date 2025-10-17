Mutirão de pintura em reciclagens de Caxias é adiado

Ação iria ocorrer neste sábado, mas foi adiada em função da previsão de chuva Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma das novidades da 6ª Semana Lixo Zero de Caxias do Sul, promovida pelo Coletivo Lixo Zero Caxias, o mutirão de pintura, foi adiado. A ação, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), seria realizada nas associações de reciclagem da cidade neste sábado (18).

A Semana Lixo Zero é um evento nacional, promovido pelo Coletivo Caxias Lixo Zero, que representa o Instituto Lixo Zero Brasil, e tem como objetivo inspirar mudança de comportamento e estimular a sociedade a repensar seus hábitos de consumo e descarte.

Na última edição, em 2024, mais de 91 mil pessoas foram impactadas por 45 ações e campanhas, com a participação direta de 21 mil cidadãos e a destinação correta de 4,7 toneladas de resíduos especiais. O “Dia D” da 5ª edição também registrou redução de 82% no uso de sacolas plásticas, demonstrando o impacto real da mobilização.