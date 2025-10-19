Mutirão da Saúde em Caxias do Sul presta mais de 13 mil atendimentos

UBS Galópolis, recém reformada, recebeu pacientes para atendimentos no Mutirão da Saúde. Porthus Junior / Agencia RBS

O Mutirão da Saúde, que ocorreu neste sábado (18) em 48 Unidades Básicas de Saúde de Caxias do Sul, prestou 13.754 atendimentos à população, sendo 10.677 deles referentes a consultas e exames e 3.077 a doses de vacinas aplicadas.

A ação mobilizou cerca de 650 servidores da saúde e foi alusiva ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul. Marcou também o Dia D de vacinação nacional, com avaliação e aplicação de doses para todos os públicos.

Leia Mais Conheça iniciativas que ajudam a recuperar a autoestima de mulheres que enfrentam o câncer de mama, na Serra

Para o secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, mesmo com o mau tempo durante o sábado, o mutirão foi um sucesso:

— Esse número expressivo de atendimentos e procedimentos foi possível graças à mobilização, à satisfação e ao engajamento dos servidores com a população. Isso demonstra que as pessoas têm muitas necessidades na área da saúde e estamos em busca de mais soluções.

Serviços oferecidos