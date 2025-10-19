Mutirão da Saúde em Caxias do Sul presta mais de 13 mil atendimentos

O Mutirão da Saúde, que ocorreu neste sábado (18) em 48 Unidades Básicas de Saúde de Caxias do Sul, prestou 13.754 atendimentos à população, sendo 10.677 deles referentes a consultas e exames e 3.077 a doses de vacinas aplicadas.
A ação mobilizou cerca de 650 servidores da saúde e foi alusiva ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul. Marcou também o Dia D de vacinação nacional, com avaliação e aplicação de doses para todos os públicos.
Para o secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, mesmo com o mau tempo durante o sábado, o mutirão foi um sucesso:
— Esse número expressivo de atendimentos e procedimentos foi possível graças à mobilização, à satisfação e ao engajamento dos servidores com a população. Isso demonstra que as pessoas têm muitas necessidades na área da saúde e estamos em busca de mais soluções.
Serviços oferecidos
Durante a ação, a população caxiense pôde realizar coleta de exame para rastreio do câncer de colo uterino (Papanicolau), encaminhamento para mamografia (quando indicado) e orientação sobre exames preventivos, testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ITS) com aconselhamento, atendimento médico para adultos (clínico/geral), atendimento odontológico básico (avaliação, limpeza e encaminhamentos), vacinação para crianças, adolescentes e adultos, aconselhamento de saúde do homem e da mulher, defesa de direitos e prevenção.