Geral

Mobilização
Notícia

Mutirão da Saúde em Caxias do Sul presta mais de 13 mil atendimentos

Ação que ocorreu no sábado (18) em 48 Unidades Básicas de Saúde ofereceu vacinação e realização de consultas e exames

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS