Municípios da Serra registram temperaturas abaixo dos 5°C nesta quarta

Resquícios de geada ainda presentes depois das 7h em Cambará do Sul. Athanasio Cardoso / Acervo Pessoal

Cambará do Sul foi o município que registrou a menor temperatura na Serra no amanhecer desta quarta-feira (8). A estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) marcou na cidade, às 5h, 2,3°C.

O dia também começou abaixo dos 5°C em Vacaria, município que chegou à mínima de 3,2°C. Em Serafina Corrêa, o índice mais baixo foi de 5,1°C.

A Climatempo projeta um dia com tempo firme e predomínio do sol na Serra. O frio é causado por uma massa de ar polar. Durante a tarde, os termômetros sobem e a sensação fica amena.