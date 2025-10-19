Mulher morre e outras cinco pessoas ficam feridas em acidente na BR-470, em Garibaldi

Registro de um dos veículos envolvidos no acidente. Alessandro Manzoni / Arquivo Pessoal

Uma mulher, identificada como Maria Gessir Lemos, 56 anos, morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito envolvendo três veículos na tarde deste domingo (19), na BR-470, em Garibaldi.

Conforme as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Maria, natural de Três Passos, era passageira de um Fiesta, com placas de Porto Alegre. Outras duas pessoas estavam no veículo e precisaram de atendimento médico.

No Etios, de Garibaldi, duas pessoas ficaram feridas. Já no Ônix, de Bento Gonçalves, nenhum três ocupantes se feriu. As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas.