Mulher fica ferida após colisão entre carro e van no centro de Caxias do Sul

Mulher ferida era ocupante da van e estava com dificuldades para sair do veículo devido aos ferimentos. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Um mulher que não teve a identidade divulgada ficou ferida após uma colisão entre um Renault Sandero e uma van Fiat Ducato no início da manhã desta quinta-feira (23) no centro de Caxias do Sul. O acidente foi registrado no cruzamento das ruas Os 18 do Forte e Garibaldi.

Segundo informações do sargento Anderson de Lima, do Corpo de Bombeiros Militar, a mulher ferida era ocupante da van e estava com dificuldades para sair do veículo devido aos ferimentos. O condutor do veículo de transporte não se feriu, assim como o do carro.

A mulher foi encaminhada a um hospital da cidade. A Brigada Militar também atendeu ao acidente.