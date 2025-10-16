Mudança da administração do Aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, ainda não tem data para ocorrer 

A informação foi dada pelo Ministro durante a palestra da RA CIC em Caxias do Sul na tarde desta quinta-feira (16). Ulisses Castro / Agencia RBS

A concessão do Aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, à Infraero ainda não tem data para ser efetivada. Durante a Reunião Almoço (RA) da CIC nesta quinta-feira (16), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que o governo federal segue realizando análises para a mudança de administração.

Conforme o ministro, questões financeiras são um dos impasses para a efetivação da troca, mas que o governo, por meio da Anac e Infraero, realiza um plano estratégico para a efetivação da concessão:

— A gente está trabalhando para que possa acontecer, mas a gente precisa fechar as contas, a gente não pode ser irresponsável, assumir e não ter o dinheiro para pagar a conta e estar gerando um problema posterior. Por isso que a gente está discutindo com a Infraero, com a Anac, com todos. É um desejo nosso assumir, só precisa fechar alguns números finais para quando a gente anunciar já ter um plano estratégico e de investimentos, porque esse aeroporto também vai precisar de investimentos — salientou Filho.

Leia Mais Assinada autorização para licitação do Aeroporto da Serra Gaúcha em Caxias do Sul

Outro ponto citado foram as dúvidas da Anac sobre a operação do aeroporto.

— Hoje, há algumas preocupações da Anac com as operações da pista, mas na próxima semana, nós teremos uma reunião com o presidente da Anac, com a Infraero, para que a gente possa estabelecer uma agenda de fortalecimento da infraestrutura aeroportuária — destacou.

O prefeito de Caxias, Adiló Didomenico, salientou que seguirão com as tratativas com a Infraero para agilizar a mudança.

— Nós estamos, com muita humildade, fazendo essa tratativa junto com a Infraero. Não é a expertise do município administrar o aeroporto, nós temos que entregar para quem sabe, para quem tem condições de avançar — salientou.