Mudança da administração do Aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, ainda não tem data para ocorrer 

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a Infraero e a Anac ainda estão realizando estudos de viabilidade 

Renata Oliveira Silva

