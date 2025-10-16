Mudança da administração do Aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, ainda não tem data para ocorrer 

A concessão do Aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, à Infraero ainda não tem data para ser efetivada. Durante a Reunião Almoço (RA) da CIC nesta quinta-feira (16), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que o governo federal segue realizando análises para a mudança de administração.
Conforme o ministro, questões financeiras são um dos impasses para a efetivação da troca, mas que o governo, por meio da Anac e Infraero, realiza um plano estratégico para a efetivação da concessão:
— A gente está trabalhando para que possa acontecer, mas a gente precisa fechar as contas, a gente não pode ser irresponsável, assumir e não ter o dinheiro para pagar a conta e estar gerando um problema posterior. Por isso que a gente está discutindo com a Infraero, com a Anac, com todos. É um desejo nosso assumir, só precisa fechar alguns números finais para quando a gente anunciar já ter um plano estratégico e de investimentos, porque esse aeroporto também vai precisar de investimentos — salientou Filho.
Outro ponto citado foram as dúvidas da Anac sobre a operação do aeroporto.
— Hoje, há algumas preocupações da Anac com as operações da pista, mas na próxima semana, nós teremos uma reunião com o presidente da Anac, com a Infraero, para que a gente possa estabelecer uma agenda de fortalecimento da infraestrutura aeroportuária — destacou.
O prefeito de Caxias, Adiló Didomenico, salientou que seguirão com as tratativas com a Infraero para agilizar a mudança.
— Nós estamos, com muita humildade, fazendo essa tratativa junto com a Infraero. Não é a expertise do município administrar o aeroporto, nós temos que entregar para quem sabe, para quem tem condições de avançar — salientou.
O repasse da gestão também envolve a ampliação do terminal de passageiros e outras ações que o município avalia não ter capacidade de fazer, como melhorias na seção de combate a incêndio. Os investimentos são necessários porque o aeroporto teve ampliação de categoria operacional no ano passado, com o fechamento do aeroporto Salgado Filho. Recentemente, o aeroporto recebeu investimentos do governo estadual para reforma da pista de pouso.