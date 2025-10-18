Motorista morre após carro colidir contra carreta estacionada em Caxias do Sul

Daniel Luis Duarte Soares, 36 anos, motorista de um GM Classic, morreu após um acidente na manhã deste sábado (18) em Caxias do Sul. O carro colidiu contra uma carreta, que estava estacionada na Rua Líbera Boff, no bairro Jardim das Hortênsias.
Segundo a Brigada Militar (BM), a vítima, natural de Caxias, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas teve a morte confirmada no Hospital Pompéia.
O acidente ocorreu por volta das 6h15min. Conforme a BM, o Classic fazia o sentido Rota do Sol-bairro, após um declive. A carga estava parada no lado oposto da pista.
O veículo foi removido por volta das 8h. O trânsito chegou a ficar bloqueado temporariamente para atendimento. As circunstâncias do acidente serão investigadas.