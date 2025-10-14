Motociclista de 19 anos morre em acidente com caminhão em Guabiju

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito com um caminhão no centro de Guabiju, na Serra, na manhã desta terça-feira (14). A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Cristiano Guarda , de 19 anos .

A colisão foi registrada pela Brigada Militar (BM) por volta das 7h. O óbito foi atestado no local. De acordo com o delegado Tiago Baldin, o motorista do caminhão, que transportava leite, foi submetido ao teste de etilômetro e apresentou resultou negativo para a presença de álcool no organismo.