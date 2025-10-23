Geral

Fatalidade 
Notícia

Morre pai de mulher que sofreu acidente e foi atacada por abelhas no interior de Vacaria

O homem de 79 anos também foi vítima dos insetos enquanto tentava socorrer a filha. Ele estava internado na UTI do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, contudo não resistiu às reações das picadas

Tamires Piccoli

