Morre pai de mulher que sofreu acidente e foi atacada por abelhas no interior de Vacaria

Acidente seguido por ataque aconteceu entre a Capela São Pedro a Capela Caravaggio, no interior da cidade.

A Polícia Civil e o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, de Vacaria, confirmaram nesta quinta-feira (23) a morte de Raul Portela da Luz, de 79 anos. Ele era o pai de Silvana de Fátima Bragança da Luz, que morreu quarta (22) após colidir o carro que dirigia em uma caixa de abelhas e ser atacada pelos insetos. O acidente aconteceu no interior de Vacaria.

Naquele momento, Luz foi ao local e tentou socorrer a filha. Mas também foi picado pelas abelhas. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao hospital, onde foi para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em estado grave. Contudo, não resistiu às reações causadas pelas picadas nesta quinta. Raul deixa a esposa e quatro filhos. Ainda não há informações sobre os atos fúnebres.

Na tarde desta quinta ocorreu a despedida de Silvana. Ela foi sepultada no cemitério da família Portela. O acidente que ocasionou as mortes de pai e filha aconteceu por volta das 17h50min de quarta, na estrada que interliga a Capela São Pedro à Capela Caravaggio.

Silvana dirigia uma Ranger quando saiu da pista, capotou e colidiu contra uma caixa de abelhas. Os insetos passaram a atacá-la. Moradores das proximidades acionaram os pais de Silvana, que foram até o local para socorrê-la. No entanto ela morreu no local. A mãe de Silvana também foi picada pelos insetos e encaminhada para atendimento. Ela já foi liberada.