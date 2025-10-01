Geral

Investimento de R$ 1,8 milhão
Notícia

Moradores da Serra podem votar em projetos na Consulta Popular a partir de segunda-feira

Participação é online. Região conta com seis propostas aptas para o processo em segmentos como meio ambiente e desenvolvimento econômico

Luca Roth

