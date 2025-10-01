Moradores da Serra podem votar em projetos na Consulta Popular a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (6), a população poderá votar na Consulta Popular 2025. A Serra conta com seis propostas aptas para o processo nos segmentos do meio ambiente, agricultura, desenvolvimento rural, inovação, ciência e tecnologia e desenvolvimento econômico.

A participação é online. Qualquer cidadão poderá votar nas propostas de sua região (domicílio eleitoral) por meio do portal da Consulta Popular ou pelo WhatsApp (51) 3210-3260. O prazo se encerra na sexta-feira (10).

Foram contempladas as pautas elencadas por mais vezes nas assembleias microrregionais, realizadas em Nova Prata, Bento Gonçalves e Caxias do Sul.

Outra determinação foi por dividir o montante em valores iguais, totalizando R$ 471.428,57 para cada projeto, independentemente do número de votos que alcancem. Ao todo, o investimento do governo do Estado será de R$ 1,8 milhão.

As propostas

Aparelhamento da Defesa Civil

Área: meio ambiente

Objetivo: investir no aparelhamento técnico-operacional da Defesa Civil, diante do aumento na frequência de eventos climáticos adversos, como forma não só de oferecer maior proteção às comunidades regionais como também adotar um modelo de gestão integrado ao desenvolvimento social, articulando políticas de saúde, assistência social, meio ambiente, educação e segurança pública.

Indicação Geográfica do queijo colonial da Serra gaúcha

Área: desenvolvimento rural

Objetivo: permitir a construção do processo técnico junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável por conceder a IG, um instrumento de proteção e valorização de produtos e serviços que possuem uma ligação intrínseca com o seu território de origem, reconhecida internacionalmente e importante para o desenvolvimento econômico, social e cultural de uma região.

Modernização dos equipamentos para cursos de doces e salgados e laticínios do Centro de Formação de Fazenda Souza (Cefas)

Área: agricultura

Objetivo: o Cefas desempenha papel estratégico na capacitação e qualificação de agricultores familiares e precisa modernizar os equipamentos para garantir a adequação das atividades formativas às exigências sanitárias, tecnológicas e mercadológicas atuais, ampliando a competitividade, fomentando o empreendedorismo e estimulando a permanência das famílias no campo.

Do campo à comunidade: o novo Centro de Agricultura Familiar como polo de conhecimento e transformação regional

Área: agricultura

Objetivo: concebido para atender às demandas de formação e qualificação de técnicos, produtores e demais atores das cadeias produtivas do setor agropecuário, o Cenaf busca readequar a estrutura física do espaço, possibilitando sua utilização como um polo regional de conhecimento, sediando cursos, oficinas, treinamentos, seminários, dias de campo, reuniões técnicas e demais eventos.

Apoio ao fortalecimento do APL do basalto da Serra gaúcha

Área: desenvolvimento econômico

Objetivo: apoio ao APL do Basalto da Serra Gaúcha que envolve 17 municípios, uma economia com 150 empresas e 5 mil empregos. Buscando inovação, tecnologia, capacitação e inserção no trade turístico regional pretende desenvolver um Plano de Ação que possibilite à cadeia do Basalto melhoria em sua competitividade e ganhos de economia em sua cadeia de valor.

Robótica para jovens – emprego e futuro na Serra gaúcha

Área: inovação, ciência e tecnologia