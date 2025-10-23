Medicamentos para tabagismo e PrEP passam a ser distribuídos em farmácias regionais de Caxias

Medicamentos também poderão ser retirados em Unidades Básicas de Saúde. Rafael da Silva Carvalho / Divulgação

Desde o início desta semana, a população caxiense em tratamento do tabagismo, ou que utiliza a PrEP (profilaxia pré-exposição ao HIV), passou a encontrar os medicamentos também nas farmácias regionais das Unidades Básicas de Saúde dos bairros Cruzeiro, Eldorado, Esplanada, Fátima Alto e Desvio Rizzo, além da Farmácia Itinerante.

Antes, os medicamentos eram disponibilizados apenas na Farmácia do Componente Estratégico. A mudança tem como objetivo descentralizar o atendimento e promover maior adesão aos tratamentos.

Com a mudança, o tratamento para o tabagismo passa a ser ofertado também nas farmácias regionais das UBSs:

Cruzeiro;

Eldorado;

Esplanada;

Fátima Alto;

Desvio Rizzo

Farmácia Itinerante.