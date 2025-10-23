Medicamentos para tabagismo e PrEP passam a ser distribuídos em farmácias regionais de Caxias

Desde o início desta semana, a população caxiense em tratamento do tabagismo, ou que utiliza a PrEP (profilaxia pré-exposição ao HIV), passou a encontrar os medicamentos também nas farmácias regionais das Unidades Básicas de Saúde dos bairros Cruzeiro, Eldorado, Esplanada, Fátima Alto e Desvio Rizzo, além da Farmácia Itinerante.
Antes, os medicamentos eram disponibilizados apenas na Farmácia do Componente Estratégico. A mudança tem como objetivo descentralizar o atendimento e promover maior adesão aos tratamentos.
Com a mudança, o tratamento para o tabagismo passa a ser ofertado também nas farmácias regionais das UBSs:
- Cruzeiro;
- Eldorado;
- Esplanada;
- Fátima Alto;
- Desvio Rizzo
- Farmácia Itinerante.
Já a PrEP estará disponível nas farmácias regionais, nas Unidades Básicas de Saúde, e na Farmácia do Componente Estratégico.