Manhãs geladas e tardes amenas: veja como fica o tempo na Serra durante a semana 

Semana terá sol e tempo seco. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Frio no amanhecer, calor durante a tarde. Esse deve ser o resumo dos dias dessa semana na Serra. Nesta segunda-feira (20), o tempo estável predomina sobre todo o Rio Grande do Sul.

Uma massa de ar frio mantém o céu limpo e a presença do sol auxilia que as temperaturas subam gradualmente ao longo do dia. A máxima em Caxias deve chegar aos 21º durante o dia.

A terça-feira (21) será parecida, com tempo estável e sem chuva em todo o Rio Grande do Sul. A massa de ar frio vai continuar mantendo as temperaturas baixas, principalmente pela manhã e não se descarta geada em pontos isolados da Serra.

A tendência é de uma semana com sol e poucas nuvens até quinta-feira (23). Já na quarta (22), a massa de ar polar vai, aos poucos, se deslocando para o oceano e as temperaturas sobem gradualmente, principalmente nas tardes.

Conforme o meteorologista da Climatempo Vitor Takao, os dias com manhãs geladas e tardes quentes devem persistir, pelo menos, até o final de semana.

Confira a previsão dos próximos dias

Caxias do Sul

Terça-feira (21): Dia de sol, com névoa fraca ao amanhecer. Máxima de 22º e mínima de 9º.

Dia de sol, com névoa fraca ao amanhecer. Máxima de 22º e mínima de 9º. Quarta-feira (22): Sol com algumas nuvens. Máxima de 24º e mínima de 12º.

Sol com algumas nuvens. Máxima de 24º e mínima de 12º. Quinta-feira (23): Sol com muitas nuvens. Máxima de 25º e mínima de 12º.

Bento Gonçalves

Terça-feira (21): Dia de sol. Máxima de 22º e mínima de 10º.

Dia de sol. Máxima de 22º e mínima de 10º. Quarta-feira (22): Sol com muitas nuvens. Máxima de 25º e mínima de 12º.

Sol com muitas nuvens. Máxima de 25º e mínima de 12º. Quinta-feira (23): Sol com muitas nuvens. Máxima de 25º e mínima de 12º.

Gramado