Mais de 80 funcionários terceirizados da prefeitura de Farroupilha reivindicam salários atrasados 

Mais de 80 funcionários terceirizados da prefeitura de Farroupilha estão sem receber seus salários e rescisões desde o dia 5 de outubro. Na manhã desta segunda-feira (13), os trabalhadores reuniram-se em frente à sede administrativa para cobrar uma solução. Em nota, o secretário de Gestão e Governo, Thiago Galvan, destacou que os valores ainda não foram acertados por decisões judiciais.

De acordo com as informações da prefeitura, os 84 colaboradores da Syltec prestavam serviços de limpeza em prédios públicos do município e, no dia 1º de outubro, o contrato com a empresa foi encerrado dentro do prazo previsto. Contudo, os funcionários não receberam os salários e as rescisões previstos para o quinto dia útil de outubro.

O secretário Galvan justificou que a suspensão dos pagamentos à empresa ocorreu em cumprimento a decisão judicial ocorrida na última semana, por conta de ação coletiva contra a Syltec, movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza e Conservação (Sindilimp).

Por sua vez, o presidente do Sindilimp, Henrique Silva, explicou que a ação movida foi para reivindicar o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) atrasado para os colaboradores.

— Tinha um período do FGTS que estava em atraso e que precisa ser regularizado. Havia a questão relacionada a uma proposta que a empresa estava executando para os trabalhadores, propondo um acordo de liberação, então entramos com ações indiretas para poder garantir a rescisão do contrato de trabalho, a liberação do Fundo, assim como as multas — salientou Henrique.

Porém, o presidente reforçou que estão trabalhando para acelerar a liberação dos valores para pagamento dos funcionários.

— Tem um valor que ficou retido na conta da prefeitura por decisão da Justiça do Trabalho. Agora estamos pedindo a execução, para que seja liberado esse valor para fins de pagamento dos trabalhadores — frisou Henrique.

O secretário Galvan destacou que todos os pagamentos anteriores aos de setembro "estão em dia" e que se coloca "à disposição para eventual depósito judicial dos valores pendentes".

O que dizem os colaboradores

Conforme uma das representantes dos funcionários, Karine Rodrigues do Carmo, a maioria já está alocada na nova empresa prestadora de serviço da prefeitura. No entanto, reivindicam o pagamento referente ao mês de setembro.

— Todo mundo quer receber a rescisão, mas a gente também está sem receber o salário do mês. A gente trabalha para comer, para pagar as contas, não é para luxo — reforçou Karine.

Após a manifestação em frente à prefeitura na manhã desta segunda, Karine destacou a atenção do secretário para solucionar o problema. Porém, espera que a situação se resolva até quinta-feira (16). Caso não ocorra, na sexta-feira (17) haverá uma nova manifestação.

— Se até sexta de manhã não tivermos uma resposta, às 13h a gente já vai para lá de novo. Mesmo que tenha que faltar no outro trabalho, não dá para esperar — destacou.

Nota oficial da prefeitura

Em relação à determinação judicial para que a Prefeitura de Farroupilha suspenda os pagamentos à empresa terceirizada Syltec, a Administração Municipal informa:

Na manhã desta segunda-feira (13), o secretário de Gestão e Governo, Thiago Galvan, acompanhado de servidores da Procuradoria-Geral do Município e do Setor de Compras, esteve reunido com um grupo de trabalhadores ligados à empresa terceirizada. O encontro aconteceu no Centro Administrativo Avelino Maggioni.

Na ocasião, além de ouvir as demandas dos trabalhadores que realizaram manifestação momentos antes, o secretário reiterou que a suspensão dos pagamentos à empresa ocorreu em cumprimento a decisão judicial ocorrida na última semana, por conta de ação coletiva contra a Syltec, movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza e Conservação (Sindilimp).

A Prefeitura reforça que todos os pagamentos anteriores a isso estão em dia e que aguarda o andamento do processo, colocando-se, inclusive, à disposição para eventual depósito judicial dos valores pendentes a serem pagos pelo Município.