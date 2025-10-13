Geral

Uma semana de atraso
Mais de 80 funcionários terceirizados da prefeitura de Farroupilha reivindicam salários atrasados 

Os valores estão bloqueados na conta da prefeitura por decisão judicial causada por ações coletivas contra a empresa terceirizada

Renata Oliveira Silva

