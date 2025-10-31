Mais de 4 mil professores da rede estadual da Serra poderão ser beneficiados com uniformes para o ano letivo de 2026

Os conjuntos são compostos por duas camisetas cinzas e uma jaqueta verde. João Pedro Rodrigues / Secom-RS/Divulgação

Mais de 4 mil professores da rede estadual da Serra poderão ser beneficiados com uniformes fornecidos pelo governo gaúcho para o ano letivo de 2026. A iniciativa, que é inédita, receberá pedidos até o dia 9 de novembro, pelo site oficial — veja mais abaixo.

Os conjuntos são compostos por duas camisetas cinzas e uma jaqueta verde, com a identidade visual da rede estadual e o brasão do Rio Grande do Sul no peito. Os únicos profissionais que não estão incluídos são os das escolas Tiradentes, mantidas pela Brigada Militar, que têm vestimenta própria. O investimento previsto é de R$ 6 milhões.

Na Serra, estão inseridas três coordenadorias regionais de educação (CREs), a 4ª, a 16ª e a 23ª, que somam cerca de 4,6 mil professores. À frente da 23ª CRE, Gilvana Rissardi Baldin diz que a proposta foi bem recebida pelos docentes dos Campos de Cima da Serra e que a adesão está sendo significativa.

— Mais do que uma padronização visual, os uniformes reforçam a imagem institucional da educação pública e fortalecem o sentimento de pertencimento à rede estadual — entende Gilvana, cuja área abrange Bom Jesus, Campestre da Serra, Esmeralda, Ipê, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, Pinhal da Serra, São José dos Ausentes e Vacaria.

A solicitação dos uniformes deve ser feita por este link. Após acessar o sistema com o e-mail institucional, o profissional deve consultar a tabela de medidas e escolher o tamanho das peças, além de indicar a escola que deseja retirar. Os itens são destinados a todos os professores, supervisores, orientadores, diretores e vice-diretores da rede estadual de educação. A data de entrega dos kits ainda não foi divulgada.

Iniciativa divide opiniões

O 1º vice-presidente do Cpers, sindicato que representa os professores da rede estadual, Alex Saratt opina que a oferta tem "caráter de marketing político". Para ele, o investimento poderia ser direcionado a outras medidas.

— O governo tem diante de si várias opções concretas, seja na melhoria da infraestrutura das escolas, seja no investimento em uma política salarial que atraia e mantenha os educadores nas escolas, seja em outras medidas que teriam mais impacto e eficácia no ensino, na aprendizagem e nos resultados educacionais do que no gasto com uniformes — avalia.

Segundo a Secretaria Estadual da Educação, os uniformes se somam a outras iniciativas como os novos concursos públicos, que preveem mais de 7,5 mil nomeações até 2026, e as promoções do magistério.