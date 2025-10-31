Geral

Mais de 4 mil professores da rede estadual da Serra poderão ser beneficiados com uniformes para o ano letivo de 2026

Pedidos devem ser feitos até 9 de novembro pela internet. Segundo o governo do RS, investimento é de R$ 6 milhões

Alana Fernandes

