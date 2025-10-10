Geral

Cumplicidade
Notícia

Livre para voar, mas dentro de casa: como é a rotina de Zaya, coruja criada por empresário de Caxias

Ave de rapina chegou à casa do empresário com apenas 28 dias, transportada desde o criadouro, em Minas Gerais. Animal é criado solto na residência e só sai de casa para atender a convites específicos, como palestras sobre educação ambiental

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS