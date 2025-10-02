Geral

"Água, Resiliência e Sustentabilidade"
Limpeza do Arroio Tega por estudantes, palestras e exposições: veja a programação da Semana Municipal da Água de Caxias do Sul

Iniciativa do Samae ocorre entre a próxima segunda-feira e o domingo com foco na educação ambiental e conscientização sobre a preservação dos recursos hídricos

