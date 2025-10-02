Limpeza do Arroio Tega por estudantes, palestras e exposições: veja a programação da Semana Municipal da Água de Caxias do Sul

A Semana Municipal da Água 2025 irá ocorrer entre a próxima segunda (6) e o domingo (12) em Caxias do Sul. As atividades, realizadas pelo Samae, têm foco na educação ambiental e conscientização sobre a preservação dos recursos hídricos, com o tema Água, Resiliência e Sustentabilidade: Como construir soluções conjuntas para o futuro?
A abertura, na segunda, será marcada pela limpeza de um trecho do Arroio Tega com a participação de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonor Rosa.
Na terça (7), a população pode participar do roteiro Caminho das Águas, a partir das 9h. Os participantes conhecerão a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Tega e a Estação de Tratamento de Água (ETA) do Parque da Imprensa. Como as vagas são limitadas, é preciso se inscrever antecipadamente por este formulário.
No sábado (11) serão anunciados os vencedores do 3º concurso de desenho do Samae, escolhidos por meio de votação popular durante a semana na Feira do Livro de Caxias do Sul e também de forma on-line.
Confira a programação completa
Segunda-feira (06/10)
9h – Limpeza de trecho do Arroio Tega por alunos da E.M.E.F. Leonor Rosa, em parceria com a Codeca;
10h – Abertura da exposição e votação popular dos desenhos pré-selecionados do 3º Concurso de Desenho do Samae na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul (Praça Dante Alighieri) e votação on-line;
14h – Atividade “Amigos da Água” e visita do mascote Super Samaezito à Escola de Educação Infantil UNI.
Terça-feira (07/10)
9h – Roteiro “Caminho das Águas”, aberto ao público em geral. Inscrições até as 10h de segunda-feira (6/10) pelo site do Samae – assim como regulamento para participar (hiperlink);
13h45 – Exposição “A água que você não vê” e blitz com distribuição de materiais educativos na Feira do Agricultor, na Praça das Feiras, bairro São Pelegrino.
Quarta-feira (08/10)
8h30 – Palestra “Água em Foco”, na UBS Planalto Rio Branco;
14h – Roteiro Caminho das Águas, com a Associação Caxiense de Atenção ao Idoso.
Quinta-feira (09/10)
8h40 – Projeto “Raízes do Futuro”, em parceria com a Semmas, com o plantio de araucárias por alunos da E.M.E.F. Paulo Freire na área da preservação do Marrecas, em Vila Seca;
14h – Palestra “Água em Foco”, na UBS Esplanada;
18h30 – Lançamento da campanha de 60 anos do Samae.
Sexta-feira (10/10)
8h40 – Sessão de cinema com o documentário “Fonte das Cidades – Uma história das águas de Caxias”, na E.E.E.M. Erico Veríssimo;
12h – Encerramento da votação popular do 3º Concurso de Desenho;
13h45 – Documentário “Fonte das Cidades – Uma história das águas de Caxias”, na E.M.E.F. Basílio Tcacenco.
Sábado (11/10)
10h – Premiação dos vencedores do 3º Concurso de Desenho, no palco principal da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul.
Domingo (12/10)
10h – Feira Turística e Cultural: Especial Dia da Criança – presença da Educação Ambiental do Samae com a exposição “A água que você não vê” e distribuição de materiais educativos. Local: Praça das Feiras.