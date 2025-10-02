Limpeza do Arroio Tega por estudantes, palestras e exposições: veja a programação da Semana Municipal da Água de Caxias do Sul

Confira a programação completa

Segunda-feira (06/10)

9h – Limpeza de trecho do Arroio Tega por alunos da E.M.E.F. Leonor Rosa, em parceria com a Codeca;

10h – Abertura da exposição e votação popular dos desenhos pré-selecionados do 3º Concurso de Desenho do Samae na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul (Praça Dante Alighieri) e votação on-line;

14h – Atividade “Amigos da Água” e visita do mascote Super Samaezito à Escola de Educação Infantil UNI.



Terça-feira (07/10)

9h – Roteiro “Caminho das Águas”, aberto ao público em geral. Inscrições até as 10h de segunda-feira (6/10) pelo site do Samae – assim como regulamento para participar (hiperlink);

13h45 – Exposição “A água que você não vê” e blitz com distribuição de materiais educativos na Feira do Agricultor, na Praça das Feiras, bairro São Pelegrino.



Quarta-feira (08/10)

8h30 – Palestra “Água em Foco”, na UBS Planalto Rio Branco;

14h – Roteiro Caminho das Águas, com a Associação Caxiense de Atenção ao Idoso.



Quinta-feira (09/10)

8h40 – Projeto “Raízes do Futuro”, em parceria com a Semmas, com o plantio de araucárias por alunos da E.M.E.F. Paulo Freire na área da preservação do Marrecas, em Vila Seca;

14h – Palestra “Água em Foco”, na UBS Esplanada;

18h30 – Lançamento da campanha de 60 anos do Samae.



Sexta-feira (10/10)

8h40 – Sessão de cinema com o documentário “Fonte das Cidades – Uma história das águas de Caxias”, na E.E.E.M. Erico Veríssimo;

12h – Encerramento da votação popular do 3º Concurso de Desenho;

13h45 – Documentário “Fonte das Cidades – Uma história das águas de Caxias”, na E.M.E.F. Basílio Tcacenco.



Sábado (11/10)

10h – Premiação dos vencedores do 3º Concurso de Desenho, no palco principal da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul.



Domingo (12/10)

10h – Feira Turística e Cultural: Especial Dia da Criança – presença da Educação Ambiental do Samae com a exposição “A água que você não vê” e distribuição de materiais educativos. Local: Praça das Feiras.