Licitação do transporte coletivo em Bento Gonçalves é suspensa para análise de pedidos de esclarecimento

A licitação do transporte coletivo urbano de Bento Gonçalves, que definiria as empresas responsáveis pela prestação do serviço pelos próximos 10 anos, foi suspensa pela prefeitura. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município na última quarta-feira (1º).

De acordo com nota divulgada pela assessoria de comunicação da prefeitura, a suspensão ocorreu para análise dos pedidos de esclarecimentos apresentados pelas empresas participantes do certame. O texto ainda afirma que, após essa etapa, o processo será reaberto, mas sem previsão de nova data até o momento.

A abertura das propostas, que inicialmente estava marcada para 11 de setembro, já havia sido adiada para 8 de outubro, até ser suspensa novamente.

Como seria o novo modelo de concessão

O edital de licitação previa a divisão do sistema de transporte coletivo em três lotes:

Lote A – Setor Sul e Leste da zona urbanizada e Linha Distrital São Pedro;

– Setor Sul e Leste da zona urbanizada e Linha Distrital São Pedro; Lote B – Setor Norte e Oeste da zona urbanizada e Linhas Distritais de Tuiuty e Faria Lemos;

– Setor Norte e Oeste da zona urbanizada e Linhas Distritais de Tuiuty e Faria Lemos; Lote C – Distrito dos Vinhedos.

A concessão teria prazo de 10 anos, podendo ser prorrogada por igual período a critério do município. O valor estimado da receita bruta de contrato era de aproximadamente R$ 234 milhões, distribuídos entre os três lotes (R$ 101,9 milhões para o Lote A; R$ 105,6 milhões para o Lote B; e R$ 26,4 milhões para o Lote C).

Tarifa única e regras de operação

Apesar da divisão em lotes, não haveria exclusividade de demanda entre as áreas. Em locais com sobreposição de linhas, o passageiro poderia escolher a opção mais conveniente. O sistema adotaria uma tarifa pública única para o transporte urbano, calculada a partir da média dos custos e receitas, com compensações financeiras entre os lotes para manter o equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias.

As empresas vencedoras seriam responsáveis por toda a operação, manutenção e modernização do sistema, incluindo frota de ônibus, garagens e estruturas administrativas, sistema de bilhetagem eletrônica e controle de arrecadação e serviços de informação e apoio aos usuários.

As garagens deveriam contar com pátio de estacionamento cercado, área de abastecimento e lavagem, espaços de manutenção, almoxarifado e setor administrativo.

Flexibilidade nos serviços

O contrato também previa a possibilidade de ajustes durante sua vigência, conforme a variação da demanda de passageiros. Isso permitiria mudanças em itinerários, horários, número de veículos em circulação e até na quantidade de motoristas e cobradores. Nesses casos, sempre deveria ser garantido o equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias, com recomposição tarifária quando necessário.