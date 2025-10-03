Geral

Ônibus
Notícia

Licitação do transporte coletivo em Bento Gonçalves é suspensa para análise de pedidos de esclarecimento

Segundo a prefeitura, após essa etapa, o processo será reaberto, mas sem previsão de nova data até o momento

Pablo Ribeiro

