Mais de dois anos de intervenções
Liberação total do trecho de recuperação da BR-116, em Nova Petrópolis, irá ocorrer somente em 2026

Previsão é do Dnit, que coordenará nova manutenção em encosta com investimento de R$ 55,4 milhões. Perímetro é orientado com semáforos aos motoristas, que transitam em um sentido por vez na entrada da região das Hortênsias a partir de Caxias do Sul

Luca Roth

