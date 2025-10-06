Liberação total do trecho de recuperação da BR-116, em Nova Petrópolis, irá ocorrer somente em 2026

Restrições de tráfego, necessárias em razão de obras de recuperação após eventos climáticos, ocorrem desde junho de 2023. Porthus Junior / Agencia RBS

A BR-116, entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul, continuará com trecho orientado por semáforos em 2026. As restrições de tráfego, necessárias em razão de obras de recuperação após eventos climáticos, ocorrem desde junho de 2023.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o motivo é o início da manutenção de uma cortina atirantada, implantada ainda em 2016, que sofreu danos nas chuvas do ano passado. A estrutura serve como contenção de encostas, executada a partir da ancoragem de cabos de aço fixados em concreto para evitar desmoronamentos.

Portanto, o km 178 da estrada federal seguirá com sinaleira, onde os motoristas transitam em um sentido por vez. O perímetro em recuperação está situado mais próximo a Nova Petrópolis, para quem trafega no sentido Caxias-Região das Hortênsias. Atualmente, o tempo de espera entre o km 177,3 e km 180 é de 20 minutos, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O superintendente regional do Dnit, Hiratan Pinheiro da Silva, afirma que o processo para o novo serviço está em tramitação: até o dia 15 será assinado o contrato com a empresa Planaterra, que irá elaborar o projeto executivo e começar os trabalhos até o fim de 2025. O investimento previsto pela autarquia é de R$ 55.412.324,54 — praticamente o dobro do que foi empenhado na construção de uma nova ponte sobre o Rio Caí, por exemplo, que teve custo de R$ 31 milhões.

Segundo Silva, a expectativa é entregar a obra e a liberação total dos trechos no primeiro semestre de 2026. Até o momento, entretanto, não há uma data precisa para isso.

— O diagnóstico requisitou mais trabalho de investigação de todas as movimentações que aconteceram em 2024, porque a cortina atirantada era uma estrutura que já estava implantada. Então, está sendo contratado esse trabalho para recuperação da cortina e para complementações na questão da drenagem de bueiros para a passagem de água sob a rodovia — aponta o superintendente.

Tempo de espera entre o km 177,3 e km 180 é de 20 minutos, conforme a PRF. Porthus Junior / Agencia RBS

Ele ressalta que as obras que começaram em 2023 foram todas finalizadas, enquanto as de 2024 têm previsão para encerramento até o final deste mês.

— São diversos segmentos na rodovia que tiveram escorregamentos. Estimamos que no primeiro semestre do ano que vem consigamos eliminar os semáforos. Para definir a data mais precisamente, é preciso iniciar o contrato e detalhar o projeto. Temos os dados de entrada, os dados conceituais para a contratação. Agora vai ser desenvolvido o projeto de execução desse reforço da contenção — diz.

Até aqui, complementa Silva, a BR-116 ganhou serviços como atirantamento, jateamento em concreto, aperfeiçoamentos de drenagem e tubulações, muros gabiões e recapeamento asfáltico.

Relembre

Restrições na rodovia tiveram início em 16 de junho de 2023. Francis Jonas Limberger / Divulgação

As restrições tiveram início em 16 de junho de 2023, quando a chuva intensa que atingiu a região resultou em um deslizamento de grandes proporções no km 181.

A queda de barreira não apenas causou instabilidade na encosta, como também danificou a base de sustentação do leito da rodovia. Dias depois, um novo deslizamento no km 178 também causou danos.