Justiça revoga prisão de motorista denunciado por matar mulher e ferir outras três pessoas em Bento Gonçalves; MP recorre contra decisão

Imagens de câmeras de segurança flagraram os atropelamentos na Rua Ciro Cini, no bairro Santa Rita. Polícia Civil / Divulgação

A Justiça concedeu liberdade a Nathanael Jochem Keller, 22 anos, que estava preso desde março deste ano por suspeita de atropelar quatro pessoas no Carnaval, em Bento Gonçalves. Uma das vítimas, Sandra Letícia de Carli, 46 anos, morreu após ser atingida pelo carro, na madrugada de 2 de março.

A decisão, que revoga a prisão preventiva a Keller a pedido da defesa, foi publicada na última sexta-feira (10). A juíza Fernanda Ghiringhelli de Azevedo, autora da medida, justifica que o suspeito é réu primário, tem residência fixa e estava preso há quase sete meses. A magistrada também pontua que já foram inquiridas as vítimas e testemunhas na instrução processual.

A prisão foi substituída pela imposição das seguintes medidas cautelares: proibição de dirigir até o julgamento final e entrega da CNH ao juízo; recolhimento domiciliar à noite e em dias de folga; e comparecimento a todos os atos do processo.

Ainda conforme a decisão, é aguardada a manifestação da assistente de acusação e da defesa sobre laudo pericial complementar para ser marcado o interrogatório do acusado.

Angélica Zappas, advogada de Keller, diz que não irá se pronunciar neste momento.

MP recorre à decisão

O Ministério Público (MPRS) informa, via nota, que recorreu contra a decisão de soltura do réu "por entender que permanecem válidos os fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva, confirmados ao longo da instrução processual".

Keller foi denunciado pela promotoria à Justiça em abril por homicídio doloso (aquele em que há intenção ou se assume o risco de matar) e três tentativas de homicídio.

De acordo com o promotor Damasio Sobiesiak, o denunciado saiu de uma casa noturna naquela madrugada e, quando conduzia seu veículo, acompanhado de outros passageiros, atingiu de forma deliberada as vítimas pelas costas, enquanto elas caminhavam pela rua.

O motorista teria, segundo a denúncia, acelerado o carro sem abrir a possibilidade de reação das vítimas. Depois do primeiro impacto, ele acelera o veículo novamente sobre Sandra e uma outra mulher, que já estavam caídas, e foram arrastadas.

Dias depois do crime, Keller se apresentou à polícia e foi preso.

