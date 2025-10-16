Geral

Decisão
Notícia

Justiça revoga prisão de motorista denunciado por matar mulher e ferir outras três pessoas em Bento Gonçalves; MP recorre contra decisão

Magistrada justifica que Nathanael Jochem Keller, 22 anos, é réu primário, tem residência fixa e estava preso há quase sete meses. Caso ocorreu na madrugada de 2 de março. Sandra Letícia de Carli, 46, morreu após ser atropelada

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS