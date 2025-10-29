Justiça determina que professor de Bento Gonçalves volte ao cargo após afastamento por suposta "incitação à violência" em redes sociais

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou nesta terça-feira (28) que o professor Rafael Martins da Costa retornasse ao cargo de professor da rede municipal de Bento Gonçalves. O servidor havia sido afastado do posto, ainda em setembro, em virtude da publicação de uma charge, em suas redes sociais, sobre a morte do político estadunidense Charlie Kirk.

Na época, o prefeito Diogo Siqueira determinou o afastamento imediato do servidor por 60 dias e a instauração de um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD). Em um vídeo publicado na rede social, o prefeito alegou que o professor estaria "incitando à violência, fazendo desenhos que podem parecer inofensivos, mas comemorando a morte de uma pessoa, o assassinato de uma pessoa".

Em seguida, a deputada estadual Laura Sito (PT) denunciou o caso no Ministério Público, por ser uma suposta "perseguição política" e solicitou a abertura de uma investigação, mas o órgão arquivou o pedido.

No entanto, conforme explicou o advogado do professor, Maurício Reis, a defesa entrou na Justiça para reverter a decisão do prefeito, com a justificativa de que Rafael "exerceu seu direito fundamental de liberdade de expressão em suas redes sociais" e que "não foi comprovado o uso de charges em sala de aula".

Na decisão, assinada pelo desembargador Eduardo Uhlein, a suspensão do servidor foi considerada uma "punição antecipada", dado que ele já tinha admitido a publicação da charge e, com isso, não era necessário o afastamento.

Além disso, explicou que os argumentos utilizados pelo município para ação, como o professor "exercer grande influência" sobre os alunos e a intenção de "preservar a integridade do ambiente escolar e resguardar a lisura do processo administrativo disciplinar", não foram suficientes.

Com isso, o desembargador decidiu que o professor poderia voltar para suas atividades na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Margarida Zambon Benini de forma imediata, apesar de ainda estar respondendo pela processo administrativo interno. Agora, segundo o advogado, o próximo ato da PAD será a oitiva de testemunhas, dentre elas a secretária Municipal de Educação, Andreza Ana Peruzzo, chamada pela comissão sindicante, que ocorrerá na manhã de 11 de novembro de 2025.

O que diz a prefeitura

"A prefeitura informa que recebeu decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinando o retorno do servidor ao exercício de suas funções de professor.

A decisão suspende os efeitos da Portaria nº 104.520/2025, que havia determinado o afastamento preventivo do servidor.

A Administração Municipal cumprirá a decisão judicial e seguirá com os trâmites administrativos cabíveis."

O que diz a defesa do professor

"O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS, na data de 28 de outubro de 2025, entendendo pela ilegalidade do ato que afastou o professor Rafael Martins da Costa ante a ausência de fundamento legal, determinou a suspensão da Portaria n° 104.250 de 18/09/2025.

A decisão atende ao pedido liminar em recurso de agravo de instrumento e obriga o Município a reintegrar o professor imediatamente às suas funções.

O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ainda segue para apuração de eventual falta. O próximo ato será a oitiva de testemunhas, dentre elas a secretária municipal de Educação, chamada pela comissão sindicante, que ocorrerá na manhã de 11 de novembro de 2025.

A defesa entende que a liminar obtida no TJRS reforça a tese de ilegalidade do afastamento o que será cabalmente demonstrado no PAD."