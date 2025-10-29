Geral

Polêmica
Notícia

Justiça determina que professor de Bento Gonçalves volte ao cargo após afastamento por suposta "incitação à violência" em redes sociais

Rafael Martins da Costa foi suspenso, ainda em setembro, quando o prefeito Diogo Siqueira recebeu denúncias sobre uma publicação do servidor relacionada à morte do político estadunidense Charlie Kirk. 

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS