Jovem morre afogado em cachoeira no interior de Carlos Barbosa

Um jovem, de 18 anos, morreu afogado em uma cachoeira no interior de Carlos Barbosa, na tarde deste domingo (5). O nome da vítima ainda não foi divulgado.
Conforme informações dos Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa, o fato ocorreu na comunidade de Arcoverde, em um local popularmente conhecido como "Poção". A vítima foi localizada após três horas, com parada cardiorrespiratória.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e juntamente com os socorristas, iniciaram as técnicas de reanimação e o encaminharam para o hospital. Porém, segundo os bombeiros, o jovem não sobreviveu.