Jovem morre afogado em cachoeira no interior de Carlos Barbosa

O jovem foi resgatado e encaminhado ao hospital, mas não sobreviveu Adilson Locatelli/ Rádio A Voz / Divulgação

Um jovem, de 18 anos, morreu afogado em uma cachoeira no interior de Carlos Barbosa, na tarde deste domingo (5). O nome da vítima ainda não foi divulgado.

Conforme informações dos Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa, o fato ocorreu na comunidade de Arcoverde, em um local popularmente conhecido como "Poção". A vítima foi localizada após três horas, com parada cardiorrespiratória.

