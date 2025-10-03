Jogo do Juventude provoca bloqueios de trânsito no centro de Caxias neste domingo 

Juventude e Fortaleza se enfrentam no Alfredo Jaconi às 18h30. Porthus Junior / Agencia RBS

Em função do jogo entre Juventude e Fortaleza, pela série A do Campeonato Brasileiro, ruas do centro de Caxias do Sul serão bloqueadas para o fluxo de veículos a partir das 15h30 de domingo (5).

Os bloqueios ocorrem nos cruzamentos:

R. Hércules Galló com R. do Guia Lopes;

R. Alfredo Chaves com R. Ernesto Alves;

R. Marquês do Herval com R. Hércules Galló;

R. Marquês do Herval com R. Flores da Cunha;

R. Marquês do Herval com R. Vinte e Cinco de Julho;

R. Marquês do Herval com R. São José;

R. Marquês do Herval com Av. São João.

As vias serão liberadas após o término da partida, por volta das 20h30.

Bloqueio na região da Maesa