Jogo do Juventude provoca bloqueios de trânsito no centro de Caxias neste domingo 

Em função do jogo entre Juventude e Fortaleza, pela série A do Campeonato Brasileiro, ruas do centro de Caxias do Sul serão bloqueadas para o fluxo de veículos a partir das 15h30 de domingo (5).
Os bloqueios ocorrem nos cruzamentos:
- R. Hércules Galló com R. do Guia Lopes;
- R. Alfredo Chaves com R. Ernesto Alves;
- R. Marquês do Herval com R. Hércules Galló;
- R. Marquês do Herval com R. Flores da Cunha;
- R. Marquês do Herval com R. Vinte e Cinco de Julho;
- R. Marquês do Herval com R. São José;
- R. Marquês do Herval com Av. São João.
As vias serão liberadas após o término da partida, por volta das 20h30.
Bloqueio na região da Maesa
A Secretaria de Trânsito também informa que a Rua Plácido de Castro, em frente à Maesa, estará bloqueada das 14h às 17h no domingo. Em alusão ao Outubro Prateado, o local recebe a Rua de Lazer da Pessoa Idosa, com atividades de lazer, dança, música e jogos.