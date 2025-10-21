Inteligência artificial entra nas salas de aula e muda a rotina de estudos em Caxias do Sul

Em Caxias do Sul, professores e alunos da rede municipal estão se adaptando ao uso da tecnologia. Rafael Martha / RBS TV

Ferramentas de inteligência artificial (IA) estão cada vez mais presentes na rotina de escolas de Caxias do Sul. Professores e alunos se adaptam ao uso da tecnologia, com orientações sobre como utilizar o recurso de forma consciente e sem prejudicar o aprendizado.

Na rede municipal, estudantes recorrem à IA para fazer resumos, esclarecer dúvidas e encontrar exemplos de conteúdos vistos em aula. A estudante Carolina Antunes Menna Barreto conta que descobriu novas maneiras de resolver problemas de matemática com o auxílio das ferramentas virtuais:

— Uma vez, quando não consegui resolver um problema de matemática, acabei indo atrás da inteligência artificial. Era um caminho que a gente nunca nunca tinha visto.

Para Isabella de Borba Bueno, a IA é uma aliada especialmente na preparação de apresentações:

— Uso principalmente para resumos, quando tem uma apresentação de trabalho, pra que fique algo mais didático.

O apoio vem sendo acompanhado de perto pelas famílias e pelas escolas. A ideia é que o recurso não substitua o esforço ou a orientação dos professores, como explica Taísa Avrela, que é professora e mãe:

— É um apoio, mas não pode ser determinante. Então não pode, por exemplo, pesquisar respostas prontas. Tem que ser uma ajuda para aquele objetivo que ele tem para chegar.

Se antes a principal fonte de pesquisa era por meio dos livros, hoje a geração que nasceu em meio a tecnologia tem acesso a informação em poucos segundos. O desafio, agora, é orientar os adolescentes a usar o recurso sem prejudicar o aprendizado. A psicóloga Kassiana Boeck reforça a importância de diferenciar informação e conhecimento:

— O aluno precisa entender que existe a inteligência artificial. Ali eu tenho a informação, mas o conhecimento eu só adquiro com o meu professor, eu adquiro lendo, eu adquiro pesquisando e eu adquiro principalmente vivenciando — explica.

Formação de professores

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) também vem promovendo capacitações voltadas ao uso ético e pedagógico da inteligência artificial.

— Os professores participam dessas formações, que às vezes são mensais. Trabalhamos com oficinas, explorando e discutindo o uso ético e legal da IA — conta Tiago Romio, assessor de tecnologia educacional da prefeitura.

Em uma das escolas, uma ferramenta de IA foi usada para descomplicar as obras de Shakespeare. A experiência ajudou a tornar o conteúdo mais próximo da realidade dos estudantes, segundo a professora Camila Vieira.

— Eu queria trabalhar leitura, mas não tínhamos livros suficientes. Então, junto com o professor Matheus Castilhos, de Arte, criamos uma atividade que juntasse as ideias. A inteligência artificial surgiu para adaptar a linguagem das obras de Shakespeare à realidade dos alunos.

Como complementa Castilhos:

— Eu já trabalhava com stop motion com os alunos, mas sempre foi um dilema trabalhar o tema porque cada um seguia por um caminho. Então, esse trabalho ajudou porque a gente conseguiu unir as ideias.