Geral

Na região central
Notícia

Instalação do túnel de iluminação para o Natal na Avenida Júlio de Castilhos, em Caxias, altera o trânsito nesta semana

Serviço de concretagem da base começou na terça-feira. Além disso, segundo a prefeitura, a equipe de Praças Parques e Jardins (PPJ) realizou a poda de 53 árvores na região

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS