Instalação do túnel de iluminação para o Natal na Avenida Júlio de Castilhos, em Caxias, altera o trânsito nesta semana

O túnel é uma das principais novidades do Brilha Caxias 2025, o Natal do município, e não será retirada após as celebrações. Ícaro de Campos / Divulgação

Começou nesta terça-feira (21) o serviço de concretagem dos buracos no canteiro central da Avenida Júlio de Castilhos, em Caxias do Sul. Neles serão instaladas as bases para a instalação do túnel de LED da iluminação de Natal. Com isso, haverá alterações no trânsito na região central.

Os trabalhos iniciaram na Rua Dr. Montaury e seguem em direção à Rua Feijó Junior, em São Pelegrino, bloqueando uma das vias da Júlio por quadra, a medida que os serviços forem avançando. A previsão é que os trabalhos de concretagem terminem até o fim da semana.

Leia Mais Em função de pouco público, seis bairros de Caxias deixarão de ter feiras do agricultor

Além disso, segundo a prefeitura, a equipe de Praças Parques e Jardins (PPJ) realizou a poda de 53 árvores da Avenida Júlio para a instalação da armação.

O projeto do túnel teve um alteração, de acordo com a prefeitura. Assim, a estrutura terá apenas pilares centrais e não mais nas calçadas laterais, como estava previsto. Isso ocorreu para deixar mais livre a passagem dos pedestres.