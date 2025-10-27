Instalação da estrutura metálica da iluminação de Natal provoca bloqueios em Caxias do Sul

Nesta segunda-feira (27), em Caxias do Sul, uma das vias da Avenida Júlio de Castilhos está bloqueada, entre as ruas Visconde de Pelotas e Garibaldi, em decorrência da instalação dos postes de sustentação da iluminação de Natal.
Os trabalhos iniciaram-se no último sábado (25) na Avenida Júlio de Castilhos, e no domingo (26) começaram a colocação das hastes de sustentação da iluminação a partir da rua Dr. Montaury. Os bloqueios seguem conforme os trabalhos forem avançando, quadra a quadra, em direção ao bairro São Pelegrino.
No total, serão cerca de 130 postes que vão formar o túnel de led em seis quadras da Avenida Júlio de Castilhos, a partir da rua Dr. Montaury até a Feijó Jr. O túnel terá apenas pilares centrais e não mais nas calçadas laterais, como estava previsto, para não prejudicar a fachada dos prédios e nem invadir o passeio público, deixando livre a passagem dos pedestres.
A estrutura de led foi planejada sob medida pelo consórcio Luz de Caxias do Sul, responsável pela iluminação pública da cidade, em parceria com o Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura. A instalação é responsabilidade da concessionária, sob fiscalização da Secretaria de Gestão Urbana.
O túnel será uma das principais novidades do Brilha Caxias 2025, a programação de Natal do município, e não será retirada após as celebrações. A programação do Brilha Caxias, uma realização da Prefeitura de Caxias e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), iniciará oficialmente no dia 18 de novembro.