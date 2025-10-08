Geral

Inscrições para venda de flores e alimentos nos cemitérios de Caxias no Dia de Finados abrem na próxima semana

Os interessados devem ir entre os dias 13 e 17 na secretaria Municipal de Urbanismo para se cadastrarem

Marcos Cardoso

Marcos Cardoso

