Inscrições para venda de flores e alimentos nos cemitérios de Caxias no Dia de Finados abrem na próxima semana

As inscrições para os interessados em vender flores e alimentos no Dia de Finados nos cemitérios municipais I e II (Rosário) de Caxias do Sul abrem na próxima segunda-feira (13). O prazo se estende até a sexta (17). Para formalizar o interesse é preciso ir até a secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) e apresentar comprovante de residência na cidade, documento de identidade com foto e pagar uma taxa de R$ 140,40.

As vagas serão distribuídas em locais previamente demarcados pela SMU, no entorno dos cemitérios. A fiscalização ficará a cargo da pasta, que monitorará os pontos de venda, tanto dos floristas quanto dos ambulantes. As vendas estarão autorizadas nos dias 25 e 26 de outubro e 1° e 2 de novembro.

Já para limpeza e obras nos túmulos, o prazo é 19 de outubro. Após, os trabalhos poderão ser retomados a partir de 11 de novembro. O setor de Cemitérios da Secretaria de Gestão Urbana orienta ainda que não é permitido colocar quaisquer vasos ou recipientes que contenham ou retenham água em seu interior. Além disso, acender velas só é permitido no queimador de velas, para evitar acidentes.

Após o dia 10 de novembro as flores serão retiradas pela equipe do cemitério, atendendo à legislação vigente.

Os cemitérios municipais de Caxias ficam abertos das 8h às 17h, diariamente. O atendimento no escritório também ocorre todos os dias, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

