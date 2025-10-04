Inscrições para o Minha Casa, Minha Vida: prefeitura de Caxias do Sul divulga relação de documentos necessários

Serão erguidos dois conjuntos residenciais, San Gennaro I e San Gennaro II, na Rua Tânia Tonet. Ulisses Castro / Agencia RBS

Começa nesta segunda-feira (6) o período para que as famílias de Caxias do Sul demonstrem o interesse em ocupar os 440 apartamentos do Residencial San Gennaro. O empreendimento faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida e está sendo erguido na região do bairro Reolon (confira a lista de documentos necessários abaixo).

O processo de inscrição será feito online, por meio do software Habisoft. O sistema vai pontuar quem tem direito ao Minha Casa, Minha Vida, além de traçar um perfil de interesse para os próximos empreendimentos em Caxias.

Segundo Rodrigo Bordin, gerente da Diretoria de Moradia Popular, da secretaria Municipal da Habitação, alguns dos critérios serão a renda de até dois salários mínimos, mães solteiras e pessoas com deficiência na família. No entanto, o peso de cada pontuação ainda não está estabelecido, o que deve ocorrer até o fim do ano.

Quem não tiver acesso a celular, computador ou internet, poderá fazer a inscrição presencialmente na secretaria da Habitação, localizada no Centro Administrativo (Rua Alfredo Chaves 1333). É necessário agendamento prévio pelo telefone (54) 3218.6000 nos ramais 7500, 7502 ou 7512. O horário de atendimento será das 10h às 16h e poderá ser estendido conforme a necessidade.

Confira a lista de documentos para se inscrever

Documento de identidade oficial com foto e CPF (RG, CNH) de todos os integrantes maiores de idade do núcleo familiar;

Registro Nacional Migratório (RNM) para estrangeiros;

Para quem nunca casou, apresentar Certidão de Nascimento; para quem é casado, apresentar Certidão de Casamento; para casos de separação ou falecimento, apresentar a Certidão com averbação divórcio/separação atualizada; em caso de união estável, necessário a Declaração de União Estável;

Comprovante de residência;

Folha resumo do CadÚnico atualizado;

Comprovante de renda dos últimos três meses de todos integrantes da família;

Certidão de Nascimento ou identidade dos filhos menores de idade.

Atestado médico com a indicação do CID, para caso de pessoas com deficiência;

Carteira de trabalho digital;

E-mail válido.

Os escolhidos devem ser anunciados até março de 2026, quando as obras atingirão 50% de conclusão. Os que não forem selecionados continuam inscritos para outros programas habitacionais.

O residencial

Serão erguidos dois conjuntos residenciais, o San Gennaro I e o San Gennaro II, na Rua Tânia Tonet: um com 200 apartamentos e outro com 240. Cada moradia terá aproximadamente 51 metros quadrados, com dois quartos, banheiro, sala, varanda, cozinha e área de serviço. A previsão de conclusão é para outubro de 2026.