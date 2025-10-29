Inscrições para o Festival do Panetone, em Canela, são prorrogadas

O Festival do Panetone será realizado pela primeira vez, em parceria da Prefeitura de Canela com o Grupo RBS. Harald / Divulgação

As inscrições foram prorrogadas até quinta-feira (30) para os interessados em participar do Festival do Panetone, em Canela, que ocorre durante a programação do 38º Sonho de Natal.

Os interessados devem enviar os documentos no e-mail eventos@canela.rs.gov.br até as 23h59min, indicando no assunto: “Inscrição Festival do Panetone 2025 – Nome do Expositor”. A documentação necessário pode ser conferida no edital disponível no site da prefeitura de Canela.

Serão disponibilizados 10 estandes no evento, com 16 metros quadrados cada, e a escolha dos expositores será conforme a ordem de habilitação, até o limite de espaços.