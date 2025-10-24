Geral

Mais prazo
Notícia

Inscrições para o edital de financiamento voltado ao turismo em Caxias do Sul são prorrogadas

A nova data ficou para 4 de novembro. O edital disponibilizará R$ 420 mil para investimentos em atividades que fomentem o setor na cidade 

Renata Oliveira Silva

