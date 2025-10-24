Inscrições para o edital de financiamento voltado ao turismo em Caxias do Sul são prorrogadas

Os projetos inscritos devem contemplar atividades que fomentem o turismo de Caxias do Sul. O Monumento Jesus Cristo do Terceiro Milênio é um dos atrativos da cidade. Porthus Junior / Agencia RBS

As inscrições dos projetos para o Financiamento Municipal do Turismo (FINTUR) de Caxias do Sul foram prorrogadas até 4 de novembro. Anteriormente, a data estava marcada para a próxima segunda-feira (27). O certame disponibilizará R$ 420 mil para investimentos em atividades que fomentem o setor na cidade.

Segundo o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, a mudança da data foi uma solicitação dos interessados, para terem mais tempo de elaboração das propostas.

— Muitas entidades e pessoas nos procuraram pedindo mais tempo para poderem se organizar, em virtude de ser o primeiro (edital) e quererem apresentar projetos. Então, resolvemos dar mais tempo e também promover mais um momento de explicações, de tirar dúvidas sobre apresentação de projetos — explicou Gremelmaier.

A reunião sobre o edital será na próxima terça (28), às 19h, na Câmara Municipal. Os interessados podem ir até o local para buscar orientações sobre como construir os projetos.

Inscrições

A documentação e as propostas podem ser protocoladas até as 9h do dia 4 (horário e data da sessão pública de abertura dos envelopes), na Central de Licitações (Cenlic), na Rua Alfredo Chaves, 1.333, Bairro Exposição, CEP 95.020-460, no Centro Administrativo Municipal. O edital pode ser conferido pelo link.

Os projetos selecionados têm previsão para serem executados entre abril de 2026 e abril de 2027.

Como é o edital

O edital trabalha com dois segmentos: eventos e marketing. Nos eventos, os proponentes poderão receber os valores para auxiliar no desenvolvimento de projetos de âmbitos regional, estadual, nacional ou internacional que promovam o turismo do município.

Já no marketing, o investimento será para divulgar as atividades, eventos e/ou roteiros, a fim de atrair turistas vindos de outras localidades.

No certame, também foi definido quem pode participar do Fintur: entidades classistas, entidades não-governamentais, organizações da sociedade civil, pessoas jurídicas, associações comunitárias e instituições de Ensino Superior. No entanto, todas devem ter atividades voltadas para o turismo ou cultura, esporte, lazer, educação e saúde.

Ainda, para cada especialidade, haverá um limite máximo de valores oferecidos, porém, cada projeto pode ser inscrito apenas em um dos segmentos. Confira a tabela abaixo: