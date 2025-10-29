Inscrições para o Casamento Comunitário se encerram no dia 7 de novembro, em Caxias do Sul

As inscrições para o casamento comunitário de Caxias se encerram no dia 7 de novembro. Apesar de ser gratuito, as vagas são limitadas. O evento será no dia 13 de dezembro na Vila Olímpica da Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Na última edição, em 2024, 72 casais oficializaram a união. Os trajes para os noivos, pajens e padrinhos são emprestados gratuitamente para quem não tem condições de alugar ou comprar.
Os interessados podem se inscrever nos Centros Comunitários dos bairros nas tardes de segunda a sexta-feira; na sede da União das Associações de Bairros de Caxias do Sul (UAB), localizada na Avenida Independência, 2.516, no bairro Panazzolo, das 14h às 17h de segunda a sexta-feira, e das 9h às 12h aos sábados; e nos cartórios distritais, conforme horário de atendimento de cada um.
A documentação necessária:
- Solteiros: certidão de nascimento
- Divorciados: certidão de casamento com averbação do divórcio e comprovação da situação dos bens
- Viúvos: certidão de casamento, certidão de óbito do falecido cônjuge, cópia do formal de partilha, caso o (a) falecido (a) tenha deixado bens a inventariar
- Menores de idade: deverão apresentar a certidão de estado civil e comparecer ao cartório junto com os pais ou responsáveis legais, ou ainda apresentar a certidão de emancipação
- Todos: Documento com foto e CPF dos noivos e testemunhas