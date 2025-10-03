Inscrições para encontro de zeladoras de capelinhas de Caxias do Sul terminam segunda-feira

O 45º Encontro de Zeladoras e Zeladores de Capelinhas ocorre no dia 12 de outubro, no Seminário Nossa Senhora Aparecida, em Caxias do Sul. O evento é realizado pela Pastoral Vocacional da Diocese de Caxias do Sul e, tradicionalmente, é realizado no Dia de Nossa Senhora Aparecida.
Conforme a Diocese, para garantir a organização, as paróquias devem realizar a confirmação centralizada do número de participantes até esta segunda-feira (6) por meio de formulário online.
A programação do encontro inicia às 9h e segue até as 15h30min, com momentos de oração, formação e confraternização. Neste ano, o evento também será marcado pela vivência do Jubileu dos Peregrinos da Esperança. O ponto alto será a Santa Missa de encerramento, às 14h, com o envio das zeladoras e zeladores para a continuidade da missão em suas comunidades. O almoço será oferecido no local a todos os participantes.
A expectativa da organização é de reunir mais de mil zeladoras de capelinhas das 74 paróquias pertencentes à Diocese de Caxias do Sul. As zeladoras são as pessoas responsáveis pelo cuidado da capelinha de Nossa Senhora que realiza a visita domiciliar em todas as paróquias.
Em 2024, o 44º Encontro Diocesano de Zeladoras e Zeladores de Capelinhas reuniu mais de 1,1 mil pessoas. O Seminário Aparecida fica na Rua Ivo Remo Comandulli, 897, no bairro Nossa Senhora da Saúde.