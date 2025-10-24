Geral

Sem feridos
Incêndio destrói posto avançado da prefeitura de São Francisco de Paula em Cazuza Ferreira 

Devido à distância do local até a sede da corporação, um caminhão pipa auxiliou no combate às chamas. No entanto, espaço foi tomado pelo fogo. Prefeitura irá procurar outro espaço para atender a população 

