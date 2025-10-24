Incêndio destrói posto avançado da prefeitura de São Francisco de Paula em Cazuza Ferreira 

Corpo de Bombeiros Municipal de São Francisco de Paula / Divulgação

O posto avançado de atendimento da prefeitura de São Francisco de Paula em Cazuza Ferreira foi destruído por um incêndio. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (24), por volta das 10h30min.

Conforme Sérgio Gajardo, comandante do Corpo de Bombeiros Municipal da cidade, a corporação foi acionada por um técnica de enfermagem que atua na localidade. Contudo, devido à longa distância entre a sede da corporação e a comunidade (cerca de 120 quilômetros) e a estrutura de estrada de chão, o caminhão enviado pelos bombeiros levaria cerca de duas horas até chegar a Cazuza Ferreira.

— Sabia que um caminhão pipa tinha sido enviado para abastecer uma comunidade do interior e ele passaria por Cazuza Ferreira. Liguei para o motorista e pedi que ele fosse direto para o local do incêndio, prestar suporte — explica Gajardo.

Apesar de não conseguir combater as chamas, a ação do caminhão pipa foi essencial para impedir que o fogo se alastrasse até a unidade básica de saúde e uma residência, ambas próximas do posto avançado.

Quando o caminhão dos bombeiros chegou ao local, restava apenas a estrutura do posto avançado. A equipe fez o trabalho de rescaldo. Segundo Gajardo, os servidores que atuavam no posto avançado conseguiram retirar materiais no local antes das chamas atingirem o espaço. Ninguém se feriu. As causas das chamas ainda não foram identificadas.

De acordo com a prefeitura de São Francisco de Paula, servidores da Secretaria de Manutenção de Estradas atuavam no local no momento do incêndio. Entre os serviços realizados no posto estão o encaminhamento de novas inscrições do talão de produtor, trocas e carimbos nos talões de produtor, emissão da GTA, cadastro de propriedades rurais, cadastro de produtores rurais.

O espaço também recebia pedidos dos moradores para diversas secretarias, além de ser sede dos Correios. A administração informou que irá buscar um novo espaço para abrigar os serviços.