Incêndio destrói casa no bairro Santa Helena, em Bento Gonçalves

Um incêndio destruiu uma casa no bairro Santa Helena , em Bento Gonçalves, na noite desta terça-feira (7). O Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado por volta das 20h, na Rua Raimundo Carvalho.

A residência, de três cômodos, estava tomada pelas chamas quando as equipes chegaram ao endereço. Segundo os bombeiros, familiares e vizinhos tentavam conter o fogo. A guarnição utilizou aproximadamente um mil litros de água para tentar reverter a situação.