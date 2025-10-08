Geral

Fogo
Notícia

Incêndio destrói casa no bairro Santa Helena, em Bento Gonçalves

Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado na Rua Raimundo Carvalho. Ninguém se feriu

Luca Roth

