Incêndio destrói casa no bairro Primeiro de Maio, em Caxias do Sul

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência na noite desta quarta-feira (1º) no bairro Primeiro de Maio, em Caxias do Sul. O caso foi registrado por volta das 23h15min, na Rua Ferdinando Bedin.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o imóvel era uma casa mista de aproximadamente 25 m² por andar, com pavimento inferior em alvenaria e superior em madeira. As chamas consumiram toda a estrutura.

Apesar da proximidade com outras residências, que ficam em área com pouco espaçamento entre os imóveis, o fogo foi contido e não se espalhou para as casas vizinhas.

Os bombeiros destacaram que o acesso ao local dificultou o trabalho de combate. A residência atingida não possuía via adequada de chegada, sendo alcançada apenas por um beco estreito, o que atrasou a chegada das equipes e o posicionamento das viaturas.