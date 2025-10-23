Geral

Bairro Pioneiro
Notícia

Implantação de rede de drenagem altera o trânsito da Rua Ludovico Cavinatto, em Caxias

Obras ocupam parte da pista no sentido Centro-bairro. Fluxo pode operar no sistema siga e pare em alguns momentos

Pedro Zanrosso

