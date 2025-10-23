Implantação de rede de drenagem altera o trânsito da Rua Ludovico Cavinatto, em Caxias

Intervenção da Secretaria de Obras prevê a construção de 150 metros de nova rede pluvial. Ederson de Oliveira / Divulgação

A obra que vai implementar a nova rede de drenagem pluvial no bairro Pioneiro, em Caxias do Sul, impacta nesta semana o trânsito da Rua Ludovico Cavinatto, na esquina com a Rua Abramo João Mazzochi.

Os trabalhos, segundo a prefeitura, exigem a ocupação parcial de uma das faixas no sentido Centro-bairro, e o trânsito poderá operar no modelo siga e pare em alguns momentos.

A intervenção contempla a construção de 150 metros de nova tubulação, que deve melhorar o escoamento da água da chuva e reduzir os riscos de alagamentos no trecho.