Identificado jovem que morreu afogado em cachoeira no interior de Carlos Barbosa

Foi identificado como William Erick Coelho dos Santos, 18 anos, o jovem que morreu afogado na tarde deste domingo(5) em uma cachoeira no interior de Carlos Barbosa.
Santos era morador do município, faria 19 anos na próxima semana, e estava no local com amigos e familiares. Ele se banhava na queda d'água localizada a 15 quilômetros do centro na comunidade de Arcoverde, em um local popularmente conhecido como "Poção", quando submergiu e não foi mais visto.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa, o corpo foi encontrado em um ponto crítico da cachoeira onde a água cria uma espécie de redemoinho.
Santos foi localizado após três horas, com parada cardiorrespiratória.