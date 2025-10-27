Identificado homem que morreu ao ser atropelado por dois carros na RS-122, em Farroupilha

O homem que morreu ao ser atropelado por dois carros em Farroupilha, na noite do sábado (25), foi identificado como Francisco da Silva, de 45 anos. Ele era natural de Santa Cruz do Sul.

O caso ocorreu no km 57 da rodovia, por volta das 20h45min. Segundo o Corpo de Bombeiros, um VW Fox, conduzido por uma mulher de 26 anos, seguia no sentido Farroupilha-Caxias do Sul e, ao tentar desviar de um pedestre que atravessava a via, colidiu contra a vítima.

Na sequência, um Hyundai HB20, dirigido por um homem de 31 anos, logo atrás do Fox, também atingiu Silva, que morreu no local.