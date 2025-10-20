Identificado ciclista morto em acidente na BR-116, em Caxias do Sul

Foi identificado como Luís Fernando de Jesus de Moraes, de 45 anos, o ciclista que morreu após ser atingido por um veículo na tarde de domingo (19), na BR-116, no viaduto do bairro Bela Vista, em Caxias do Sul.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Corsa e um Palio se envolveram em uma colisão lateral. Com o impacto, o Palio bateu em um ônibus de transporte público. O Corsa perdeu o controle, capotou e atropelou o ciclista que transitava às margens da rodovia. Moraes morreu no local.
Todos os condutores realizaram o teste do etilômetro, todos com resultado negativo.