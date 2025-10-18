Identificado adolescente que morreu atropelado na RS-020, em São Francisco de Paula; bombeiros alertam que trecho tem sinalização precária

Foi identificado como Kauan de Brito de Oliveira, 16 anos, o adolescente que morreu atropelado na noite de sexta-feira (17), na RS-020, em São Francisco de Paula. O acidente aconteceu por volta das 19h10min, no km 96.
O jovem tentava atravessar de bicicleta quando foi atingido por uma Compass. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista dirigia no sentido de quem vai a Gramado. Ele alegou que não viu o ciclista devido à pouca iluminação da rodovia.
Conforme o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de São Francisco de Paula, Sérgio Gajardo, o trecho onde aconteceu o acidente tem sinalização precária. Ele recorda de ao menos três atropelamentos no local nos últimos cinco anos.
— Tem movimentação grande de entrada e saída de veículos e uma sinalização muito precária. O problema maior é no clarear do dia e quando está escurecendo. Ficamos totalmente perdidos. Há tempos os empresários vêm pedindo providências na sinalização e até uma duplicação, numa extensão de no máximo dois quilômetros — relata.
O trecho onde ocorreu o acidente pertence ao Departamento de Estradas de Rodagem (Daer). Segundo a assessoria de imprensa, em nota enviada nesta segunda-feira (20), o departamento deverá licitar novos contratos e "poderá, então, realizar as melhorias necessárias". O material ainda informa que a iluminação é de responsabilidade do município.