Geral

Preocupação
Notícia

Identificado adolescente que morreu atropelado na RS-020, em São Francisco de Paula; bombeiros alertam que trecho tem sinalização precária

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira. Motorista alegou à polícia que não viu o ciclista devido à pouca iluminação da rodovia

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS