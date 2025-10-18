Identificado adolescente que morreu atropelado na RS-020, em São Francisco de Paula; bombeiros alertam que trecho tem sinalização precária

Foi identificado como Kauan de Brito de Oliveira, 16 anos, o adolescente que morreu atropelado na noite de sexta-feira (17), na RS-020, em São Francisco de Paula. O acidente aconteceu por volta das 19h10min, no km 96.

O jovem tentava atravessar de bicicleta quando foi atingido por uma Compass. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista dirigia no sentido de quem vai a Gramado. Ele alegou que não viu o ciclista devido à pouca iluminação da rodovia.

Conforme o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de São Francisco de Paula, Sérgio Gajardo, o trecho onde aconteceu o acidente tem sinalização precária. Ele recorda de ao menos três atropelamentos no local nos últimos cinco anos.

Leia Mais Motorista morre após carro colidir contra carreta estacionada em Caxias do Sul

— Tem movimentação grande de entrada e saída de veículos e uma sinalização muito precária. O problema maior é no clarear do dia e quando está escurecendo. Ficamos totalmente perdidos. Há tempos os empresários vêm pedindo providências na sinalização e até uma duplicação, numa extensão de no máximo dois quilômetros — relata.