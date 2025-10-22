Hotel de Garibaldi realizará mais uma edição da pista de esqui, em novembro

Paralelamente à programação do Garibaldi Vintage, que ocorrerá no dia 7 de novembro, o Hotel Dall'Onder Ski (Rua Luis Carlos Sebben, 30, Ferroviário) realizará mais uma edição da pista de esqui , nos dias 8 e 9. O evento é aberto ao público.

A tradicional pista de esqui estará montada novamente no Dall’Onder Ski, para a diversão de hóspedes e visitantes. O momento poderá ser apreciado com vinho ou espumante e uma tábua de frios, enquanto também é possível apreciar o pôr do sol na cidade.