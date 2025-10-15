Geral

Homem que matou ex-companheira no bairro Cinquentenário é condenado a 21 anos de reclusão, em Caxias do Sul

Crime aconteceu em janeiro de 2023, quando a vítima, Ellen Varela da Silva,  retornou à casa onde vivia com o Rodinei de Oliveira para buscar pertences. Além da prisão, a juíza responsável pelo caso decretou que ele não poderá mais tomar decisões em nome da filha do casal  

Pioneiro

