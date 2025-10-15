Homem que matou ex-companheira no bairro Cinquentenário é condenado a 21 anos de reclusão, em Caxias do Sul

Rodinei de Oliveira foi condenado a 21 anos de reclusão pela morte de Ellen Varela da Silva, sua ex-companheira. O júri, que ocorreu na tarde da quarta-feira (15), em Caxias do Sul, foi presidido pela juíza Isabela de Paiva Pessôa Loureiro, da 1ª Vara Criminal local.

O caso era tratado como feminicídio, tendo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima como qualificadores, ou seja, tornaram o crime ainda mais grave. Ellen foi morta em janeiro de 2023. Ela estava separada de Oliveira há uma semana.

Conforme a denúncia feita pelo Ministério Público, Oliveira descobriu a localização de Ellen e foi em busca da ex-companheira. Ao encontrá-la, acompanhada de uma amiga, ele passou a ofendê-la verbalmente e agredi-la. Após a vítima conseguir se desvencilhar, ele sacou uma arma de fogo e disparou, matando Ellen.

Oliveira estava preso desde 23 de janeiro de 2023. Ele se apresentou à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) três dias depois do crime. O julgamento durou cerca de sete horas.