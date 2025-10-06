Homem morre no hospital após acidente na BR-470, em Bento Gonçalves

Um homem, identificado como Claudicir Rosa de Oliveira, de 36 anos, morreu após sofrer um acidente na BR-470, em Bento Gonçalves, na manhã desta segunda-feira (6). A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 218 após a vítima, por motivos ainda desconhecidos, colidir com a sua motocicleta contra um guard-rail da rodovia.

A ocorrência foi atendida pela PRF e uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (SAMU).