Geral

Trânsito
Notícia

Homem morre no hospital após acidente na BR-470, em Bento Gonçalves

A ocorrência foi na manhã desta segunda-feira. A vítima foi identificada como Claudicir Rosa de Oliveira, de 36 anos

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS