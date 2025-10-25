Homem morre em queda de árvore durante caça a javalis em Vacaria

Caso aconteceu em uma localidade distante cerca de seis quilômetros da sede da cidade. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu após cair de uma árvore no interior de Vacaria, em uma localidade distante cerca de seis quilômetros da sede da cidade. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência por volta das 1h15min deste sábado (25).

Segundo os bombeiros, ele era um caçador, natural de Caxias do Sul, e estava realizando uma espera para javalis. No entanto, acabou sofrendo a queda de uma árvore a uma altura de cerca de 12 metros. Após buscas, a equipe localizou ele já em morto, em área de difícil acesso e vegetação densa.

Pela complexidade do local, os bombeiros precisaram realizar inicialmente um sistema de ancoragem na parte superior da encosta, possibilitando o deslocamento controlado da maca. O resgate ocorreu em duas etapas, com 80 metros de descida íngreme e aproximadamente 80 metros de deslocamento em terreno plano até a lavoura.