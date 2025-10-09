Homem morre em acidente entre dois veículos na BR-470, em Garibaldi

Acidente foi próximo da empresa Telasul. Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves / Divulgação

Um homem de 26 anos morreu em um acidente envolvendo dois veículos na BR-470, na manhã desta quinta-feira (9). Foi por volta das 8h no km 222 da rodovia federal, próximo da empresa Telasul.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves, que atendeu a ocorrência, o homem morto era condutor de uma Fiat Fiorino que colidiu contra uma Land Rover Discovery. Ele ficou preso nas ferragens do veículo.

Leia Mais Projeto de implantação do Campus da UFRGS em Caxias do Sul será votado no dia 17 de outubro

O condutor da caminhonete, de 66 anos, teve ferimentos e foi atendido.