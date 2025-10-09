Homem morre em acidente entre dois veículos na BR-470, em Garibaldi

Um homem de 26 anos morreu em um acidente envolvendo dois veículos na BR-470, na manhã desta quinta-feira (9). Foi por volta das 8h no km 222 da rodovia federal, próximo da empresa Telasul.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves, que atendeu a ocorrência, o homem morto era condutor de uma Fiat Fiorino que colidiu contra uma Land Rover Discovery. Ele ficou preso nas ferragens do veículo.
O condutor da caminhonete, de 66 anos, teve ferimentos e foi atendido.
O trânsito foi liberado no trecho às 11h40min.