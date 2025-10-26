Homem morre atropelado na RS-122, em Farroupilha 

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado na RS-122, em Farroupilha. O caso aconteceu na noite de sábado (25), por volta das 20h45min, no km 57.

Leia Mais Enteada e madrasta morrem em tombamento de caminhão na BR-116, em Vacaria

Segundo o registro do Corpo de Bombeiros, um Fox, dirigido por uma mulher, de 26 anos, seguia na rodovia no sentido Farroupilha/Caxias do Sul. Ao tentar desviar de um pedestre que atravessava a rodovia, acabou colidindo com o homem.

Na sequência, um HB20, conduzido por um homem, de 31 anos, que seguia logo atrás, também acabou atingindo a vítima, que morreu no local. A polícia investiga as circunstâncias do caso.



















