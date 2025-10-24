Homem fica ferido após caminhão tombar e cair de barranco em Farroupilha

Um homem de 64 anos ficou ferido após o caminhão Mercedes-Benz 1721 que ele conduzia tombar e cair de um barranco na RS-122, em Farroupilha. O acidente foi registrado por volta das 20h30min de quinta-feira (23) no km 62 da rodovia estadual.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente teria acontecido quando o caminhoneiro realizava um retorno e chegou muito próximo de uma encosta. Assim, acabou caindo de uma altura de aproximadamente 10 metros.

