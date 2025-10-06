Homem atira na própria perna e tem arma apreendida, em São Marcos  

Arma foi apreendida em uma propriedade rural na localidade de São Luiz. Comunicação Social do 36º Batalhão de Polícia Militar / Divulgação

O atendimento hospitalar de um homem de 55 anos, ferido por tiros, acabou na apreensão de um espingarda no interior de São Marcos. O caso ocorreu nesta segunda-feira (6), na comunidade de São Luiz, interior da cidade.

Conforme o registro policial, o homem, cuja identidade não foi informada, deu entrada no hospital de São Marcos com ferimentos de tiros. Durante o atendimento, os policiais descobriram que ele teria atirado contra si enquanto manuseava a arma. O caso teria ocorrido em uma propriedade rural, onde o homem reside.

