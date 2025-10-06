Geral

Na Linha São Luiz 
Notícia

Homem atira na própria perna e tem arma apreendida, em São Marcos  

Conforme a polícia, ele não possuí o porte de arma e, por isso, espingarda que causou os ferimentos foi apreendida. Ele não foi detido por estar em estado grave

Pioneiro

