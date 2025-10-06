Homem atira na própria perna e tem arma apreendida, em São Marcos  

O atendimento hospitalar de um homem de 55 anos, ferido por tiros, acabou na apreensão de um espingarda no interior de São Marcos. O caso ocorreu nesta segunda-feira (6), na comunidade de São Luiz, interior da cidade.
Conforme o registro policial, o homem, cuja identidade não foi informada, deu entrada no hospital de São Marcos com ferimentos de tiros. Durante o atendimento, os policiais descobriram que ele teria atirado contra si enquanto manuseava a arma. O caso teria ocorrido em uma propriedade rural, onde o homem reside.
De acordo com os policiais, o homem não possuía porte de arma. Com isso, o caso deixa de ser um acidente e será investigado. A arma, uma espingarda, foi apreendida para passar por perícia. O homem permanecerá sob os cuidados médicos devido à gravidade dos ferimentos.