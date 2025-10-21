Hemocentro Regional de Caxias do Sul está com níveis baixos no estoque de sangue

O Hemocs está localizado na Rua Ernesto Alves, 2.260, ao lado da UPA Central. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O estoque de sangue do Hemocentro Regional (Hemocs), em Caxias do Sul, está em situação crítica, com níveis baixos, informa a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Nesta terça-feira (21), o balanço foi atualizado: tipos A-, AB-, AB+, B-, O- e O+, em níveis críticos; enquanto A+ e B+ encontram-se em estado de alerta.

O estoque é essencial para garantir o suporte aos hospitais e pacientes em situações de urgência e emergência, relembrando que cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas.