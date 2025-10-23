Geral

Fiscalização
Notícia

Guarda Municipal apreende machadinha, facas e canivetes em casa de passagem de Caxias do Sul

Motivo para a ação, segundo a prefeitura, foi o recebimento de denúncias de comportamentos agressivos que pudessem gerar situações de risco

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS