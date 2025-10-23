Guarda Municipal apreende machadinha, facas e canivetes em casa de passagem de Caxias do Sul

Apesar disso, nenhuma ocorrência de lesão ou briga foi registrada durante a ação, conforme a GM.

A Guarda Municipal (GM) de Caxias do Sul fiscalizou uma casa de passagem que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade no bairro Cinquentenário, nesta quarta-feira (22). O motivo, segundo a prefeitura, foi o recebimento de denúncias de comportamentos agressivos que pudessem gerar situações de risco na unidade.