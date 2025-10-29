Grupo L. Formolo, empresa de serviços funerários, promove homenagens para o Dia de Finados em Caxias

Memorial Crematório São José em Caxias do Sul Lucas Amorelli / Agencia RBS

O Grupo L. Formolo, empresa de serviços funerários em Caxias do Sul e região, promove, nos dias 1º e 2 de novembro, uma programação especial para celebrar o Dia dos Finados, com o tema “Amor Infinito”.

Missas da saudade, momentos de acolhimento e atividades são gratuitas e abertas ao público de todas as idades.

No Memorial Crematório São José, as missas acontecem no dia 1º, às 19h, presidida pelo padre Leonardo Pereira. E no dia 2, ás 10h, será presidida pelo frei Jaime Bettega. Durante os dois dias de evento haverá espaço kids e intérprete de Libras.

No Cemitério Santos Anjos, as missas serão no dia 2 de novembro, às 9h30min e 16h, conduzidas pelos padres Jairo e Jaime Gusberti.